Chasse aux œufs solidaire du Secours populaire de Paris Parc des Buttes Chaumont Paris

Des milliers d’enfants sont attendus pour l’occasion. 200 bénévoles ainsi que de nombreux partenaires seront mobilisés pour encadrer et animer cette belle journée placée sous le signe du partage.

Une chasse aux œufs et des activités pour tous

Les enfants pourront s’amuser lors d’une grande chasse aux œufs adaptée à leur tranche d’âge (2-4 ans, 5-7 ans, 8-10 ans). Une fois les œufs récupérés et les jambes bien dégourdies, chaque chasseur en herbe sera récompensé avec un délicieux goûter chocolaté et prolonger l’exploration en se rendant dans la zone de sport !

Les passeports de chasse sont disponibles dès aujourd’hui en ligne sur le site placeminute.com avec une participation solidaire de 8 € par passeport (et seront à 10€ sur place).

Après avoir écumé le haut du parc, les familles pourront descendre la Butte et se rendre vers un village associatif animé et engagé. Au cœur de l’événement, le village associatif du Secours populaire proposera de nombreuses animations, ainsi qu’une buvette.

Atelier créatif

Maquillage

Tombola solidaire

Photo souvenir

Stand sensibilisation solidarité internationale

Atelier des droits de l’enfant

Stand jeux en bois grand format (emojis à revoir peut être?)

Et bien d’autres surprises !

Un événement 100% solidaire

L’intégralité des recettes de cet événement sera reversée à la Fédération de Paris du Secours populaire pour financer ses actions de solidarité internationale. Cette journée sera aussi l’occasion d’éveiller les enfants à la solidarité et à l’importance de défendre les Droits de l’enfant partout dans le monde. La Fédération de Paris du Secours populaire agit au quotidien pour soutenir les populations victimes de crises, de la pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de toutes formes d’exclusion ; en co-construisant chaque année des projets en partenariat avec des associations locales présentes au plus proche des populations sur le terrain dans plus de 16 pays.

La Fédération de Paris du Secours populaire renouvelle régulièrement son engagement aux côtés de partenaires associatifs locaux et s’investit autour de quatre grands domaines d’intervention :

• éducation et droits des enfants ;

• autonomisation et droits des femmes ;

• sécurité alimentaire ;

• aide face à l’urgence.

Le Secours populaire de Paris revient avec sa traditionnelle Chasse aux œufs solidaire au parc des Buttes de Chaumont. Tout un dimanche d’activités en plein air, placé sous le signe de la fête, de la gourmandise et de la solidarité.

Le dimanche 05 avril 2026

de 09h30 à 17h30

payant

Permis de chasse et accès aux activités = 8 €

en ligne et 10€ sur place

Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T09:30:00+02:00_2026-04-05T17:30:00+02:00

Parc des Buttes Chaumont Place Armand-Carrel 75019 Paris

https://www.secourspopparis.org/actualites/belle-journee-solidarite-notre-chasse-oeufs-2026



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