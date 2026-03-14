Concert « Entre deux mondes » – Festival Rêves d’enfants Centre Culturel Coréen Paris

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente un concert de Lydie Solomon, pianiste franco-coréenne, qui entraîne les enfants dans un voyage mélodieux entre la France et la Corée.

Enfant prodige repérée à deux ans alors qu’elle jouait Beethoven d’oreille, Lydie Solomon interprète la Fantaisie n°3 en ré mineur et des Variations de la comptine « Ah ! Vous dirai-je, maman » de Wolfgang Amadeus Mozart en français puis en coréen. Le concert se poursuit avec le Dit de Sim Cheong, fille vertueuse, l’un des cinq récits de pansori (art du récit chanté coréen), où Sim Cheong, jeune fille dévouée, se sacrifie en se jetant à la mer pour rendre la vue à son père aveugle, avant de renaître miraculeusement comme reine et de le retrouver lors d’un banquet des aveugles.

Plongez dans l’univers de la musique traditionnelle coréenne et de la musique classique française, revisités par Lydie Solomon

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente un concert de Lydie Solomon, pianiste franco-coréenne, qui entraîne les enfants dans un voyage mélodieux entre la France et la Corée.

Le mercredi 29 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 29 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation fortement conseillée sur https://centreculturelcoreen.mapado.com/

Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T15:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-04-29T19:00:00+02:00_2026-04-29T20:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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