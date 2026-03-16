LA BESTIOLE fête encore ses 20 ANS La Dame de Canton Paris

Après cette soirée mémorable, nous prolongeons les festivités de nos 20 ans ensemble, en version Unplugged + Invités surprise, sur la scène de notre chère DAME DE CANTON, comme à la maison !

1 ère partie : MISS D’AILES.

Parce que notre Aventure musicale n’est jamais aussi belle et riche que lorsque nous la partageons ! La Bestiole.

LA BESTIOLE

Rarement le nom d’un groupe n’aura été aussi à propos que celui de La Bestiole, duo rock français énergique formé par Delphine (chant / batterie – percussions) et Olivier (guitares et chant). Ce binôme fusionnel n’a pas peur de bousculer les codes, à travers leurs morceaux composés à 4 mains sur des textes de Delphine.

Ceux qui les ont vu sur scène, de la Fête de l’Huma à l’Olympia, en tête d’affiche ou en ouverture des plus grands (Les Négresses Vertes, Asaf Avidan, Benjamin Biolay et bien d’autres) sont touchés par leur complicité scénique. Cette Bestiole est un peu comme un animal à deux têtes ou les ventricules d’un même cœur.

C’est de l’autre côté de l’Atlantique que se situent les influences musicales d’Olivier, ambiance Velvet Underground et Sonic Youth. Là où les affinités de Delphine se tournent plutôt du côté de la chanson française, dans une filiation à la Brigitte Fontaine. C’est ainsi qu’ils réussissent à faire le lien entre l’énergie du rock et la subtilité des mots qui touchent au cœur. Pas de doute, Delphine et Olivier dégagent la force centrifuge de ceux qui roulent en tandem. La Bestiole, c’est une poésie rageuse et la fougue contagieuse d’une vraie bête de Scène.

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MISS D’AILES

Artiste musicienne chanteuse compositrice, peintre (carnets de voyage).

9 décembre 2005 – 20H20 : Nathan pousse son premier cri, La Bestiole démarre son premier concert avec 20mn de retard. 9 décembre 2025 : Nathan, devenu tromboniste, rejoint La Bestiole sur scène.

Le mercredi 29 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant Sur place : 14 EUR

Prévente : 12 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T20:00:00+02:00_2026-04-29T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

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