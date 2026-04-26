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5th Floor Scholar Series – Vernissage de la prochaine exposition de Katya Vaz ! Fondation des États-Unis Paris

5th Floor Scholar Series – Vernissage de la prochaine exposition de Katya Vaz ! Fondation des États-Unis Paris

5th Floor Scholar Series – Vernissage de la prochaine exposition de Katya Vaz ! Fondation des États-Unis Paris mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Fondation des États-Unis

Adresse : 15 boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Dans le cadre de la 5th Floor Scholar Series, l’artiste Katya Vaz, boursière Fulbright–HHW, présente une exposition explorant les rivières comme lieux de frontières et d’identités, à travers un dialogue entre la Seine et le Mississippi.

Cette série de travaux explore le rôle d’un fleuve dans un cadre urbain, en particulier la Seine parisienne, en mettant en lumière notre relation avec l’environnement bâti. Elle interroge nos propres notions de confort et de qualité de vie au sein d’une ville, tout en abordant les conséquences inattendues des infrastructures mêmes qui rendent la vie urbaine possible. En contrôlant les fonctions naturelles de la Seine, une grande partie de Paris reste vulnérable aux inondations.

Venez découvrir l’exposition de notre artiste boursière dans le cadre du festival 5th Floor Scholar Series à la Fondation des Etats-Unis !
Le mercredi 29 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T19:00:00+02:00_2026-04-29T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/katya-vaz-5th-floor-scholar-series/ ticket@fondationdesetatsunis.org


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