Nobody’s Perfect! / Tribute to Marilyn Monroe JASS CLUB PARIS Paris

Plus qu’un hommage, c’est une rencontre intime avec une artiste lucide et sensible, profondément attachée à son art, qui s’est battue pour faire entendre sa voix dans un monde qui n’avait de cesse de la ramener à son image.

« Nobody’s perfect! » retrace cette quête d’émancipation, de son enfance difficile à son bras de fer avec les studios hollywoodiens, et célèbre l’incroyable soif de vivre et d’aimer de celle que le monde entier appelle par son prénom – sans jamais l’avoir vraiment connue.

Marie Livingstone / voix

Kellian Camus / piano

Thomas Posner / contrebasse

Germain Cornet / batterie

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, Marie Livingstone ressuscite ses chansons le temps d’un concert unique, entre humour, glamour et émotion !

Le mercredi 29 avril 2026

de 19h30 à 20h30

Le mercredi 29 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-29T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T19:30:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-29T21:30:00+02:00_2026-04-29T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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