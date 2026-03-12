Nobody’s Perfect! / Tribute to Marilyn Monroe JASS CLUB PARIS Paris
Nobody’s Perfect! / Tribute to Marilyn Monroe JASS CLUB PARIS Paris mercredi 29 avril 2026.
Plus qu’un hommage, c’est une rencontre intime avec une artiste lucide et sensible, profondément attachée à son art, qui s’est battue pour faire entendre sa voix dans un monde qui n’avait de cesse de la ramener à son image.
« Nobody’s perfect! » retrace cette quête d’émancipation, de son enfance difficile à son bras de fer avec les studios hollywoodiens, et célèbre l’incroyable soif de vivre et d’aimer de celle que le monde entier appelle par son prénom – sans jamais l’avoir vraiment connue.
Marie Livingstone / voix
Kellian Camus / piano
Thomas Posner / contrebasse
Germain Cornet / batterie
À l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, Marie Livingstone ressuscite ses chansons le temps d’un concert unique, entre humour, glamour et émotion !
Le mercredi 29 avril 2026
de 19h30 à 20h30
Le mercredi 29 avril 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-29T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-29T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-29T19:30:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-29T21:30:00+02:00_2026-04-29T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire