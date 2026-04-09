Promenade sur les pas d’Auguste Comte – Quartier latin Statue d’Auguste Comte Paris

BALADE POSITIVISTE DANS LE QUARTIER LATIN

sur les traces d’Auguste Comte

17H30

RDV : Place de la Sorbonne (Statue d’Auguste Comte)

Auguste Comte a étroitement lié sa vie et son œuvre à Paris. Quel lieux plus appropriés que la statue d’Auguste Comte et le quartier latin pour évoquer les rapports du fondateur du positivisme avec notre capitale?

De sa « montée » à Paris pour suivre l’enseignement de l’Ecole polytechnique, au « domicile sacré » du 10, rue Monsieur-lePrince en plein cœur du Quartier latin, il n’a jamais cessé de voir Paris comme le centre de son monde et la ville à laquelle il était pleinement incorporé. Ses disciples et admirateurs, comme les chercheurs qui lui ont consacré plus tard leurs travaux ont tous eu à cœur de bâtir, de conserver et d’entretenir un patrimoine parisien riche, siège d’une pensée philosophique et politique unique, qui a marqué son époque et dont le souvenir persiste encore un peu aujourd’hui.

Par David Labreure (directeur du musée et des archives « La Maison d’Auguste Comte ») et Michel Blanc (Président de la BAI, ancien maître de conférence en sociologie, Université de Nanterre)

Inscription obligatoire: auguste.comte.paris@gmail.com ou par téléphone: 01 43 26 08 56

La visite sera suivie d’un pot amical à la Maison d’Auguste Comte à 19h pour fêter l’ouverture de l’exposition « Comte: la vie rue Monsieur-le-Prince ».

Auguste Comte a étroitement lié sa vie et son œuvre à Paris. Quel lieux plus appropriés que la statue d’Auguste Comte et le quartier latin pour évoquer les rapports du fondateur du positivisme avec notre capitale?

Le mercredi 29 avril 2026

de 17h30 à 19h00

payant

Participation: 4 euros

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T20:30:00+02:00

fin : 2026-04-29T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T17:30:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00

Statue d’Auguste Comte Place de la Sorbonne 75005 Paris



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