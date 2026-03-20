Projection du film d’animation : Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau, réalisé par Gints Zilbalodis.

Synopsis :

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

Durée de la projection : 1h 25min

Séance de cinéma à la bibliothèque avec ce joli film d’animation sorti en 2024.

À voir et à revoir !

Le mercredi 29 avril 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-29T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T16:00:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

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