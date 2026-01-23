330$ Le Son de la Terre PARIS 05

Si l’on mélange des influences rock et le jazz de Lee Konitz, des plages faussement silencieuses et le son de Thelonious Monk, des vieux cartoons américains et les grands films d’Hollywood, on obtient la recette de 330$.

Nourris au cinéma et à la littérature américaine, 330$ (Tom Charlot,

Yoann Oudoire et Antonio Barcelona) s’amusent à tordre leurs compositions dans tous les sens, mettant ainsi l’imprévu au centre de leur musique, teintée aux couleurs des films noirs.

Piano et compositions: Tom Charlot

Contrebasse et basse électrique: Yoann Oudoire

Batterie: Antonio Barcelona

330$ c’est un groupe de jazz, un groupe de groove, mais aussi un peu un groupe de rock…

Le mercredi 29 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



