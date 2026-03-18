I love you Gershwin ! – Anne Carleton jazz 4tet Le Son de la Terre PARIS 05
I love you Gershwin ! – Anne Carleton jazz 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 vendredi 8 mai 2026.
La chanteuse Anne Carleton, entourée de musiciens virtuoses, vous propose un voyage inattendu dans la vie et l’œuvre d’un génie du XXe siècle, le compositeur et pianiste George Gershwin.
Anne se réjouit de vous emmener dans sa vision picturale et contemporaine de ses thèmes préférés. Une promenade onirique dans l’univers de George.
« La vie ressemble beaucoup au jazz. Elle est plus belle quand on improvise. » Georges Gershwin
Anne Carleton : Chant
Johan Renard : Violon
Christophe Cravero : Piano, Violon
Simon Drappier : Contrebasse, Arpeggione
Quatuor à cordes en guest (2 Violons, 1Alto, 1 Viloncelle)
« Le projet… est d’une beauté sidérante » – Jean Julien Nicolau, Les Inrocks,
Le vendredi 08 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-08T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-08T20:00:00+02:00_2026-05-08T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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