Quartet Jérôme Ciosi Le Son de la Terre PARIS 05

La guitare sèche de Jérôme Ciosi flirte volontiers avec l’esprit du Brésil et de ses grands guitaristes, comme Toquinho ou Baden Powell.

Un répertoire original, fait de ses propres compositions et de morceaux traditionnels corses, passés à la moulinette du jazz, le tout saupoudré de la rythmique purement jazz de Stéphane Chandelier et Fabien Marcoz, et souligné par le saxophone agile et habile de Robby Marshall.

Jérôme Ciosi : guitare

Robby Marshall : saxophone ténor et soprano

Stéphane Chandelier : batterie

Fabien Marcoz : contrebasse

Jazz et Corse dans le même bateau !

Le vendredi 01 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 PARIS 05



