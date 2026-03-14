Fanou Torracinta – La Belle vie Le Son de la Terre PARIS 05

Avec La Belle Vie, son troisième album, Fanou Torracinta affirme pleinement sa place dans le paysage du jazz manouche. Le guitariste corse, fidèle à ses complices William Brunard, Benji Winterstein et Bastien Brison, propose un quartet soudé porté par un swing souple et lumineux.

Inspiré par Django Reinhardt sans jamais tomber dans l’imitation, il privilégie le lyrisme, la nuance et une sensibilité nourrie de ses racines corses. L’album alterne reprises élégamment choisies et compositions personnelles, entre valses, élans mélodiques et moments plus intimes, révélant une maturité et une finesse remarquables pour un musicien de moins de trente ans.

Fanou Torracinta : Guitare

Bastien Brison : Piano

William Brunard : Contrebasse

François Lenne : Guitare rythmique

Fanou Torracinta – La Belle vie.

Le dimanche 03 mai 2026

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T21:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T18:00:00+02:00_2026-05-03T20:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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