Hommage à Francine Christophe Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Hommage à Francine Christophe Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 19 avril 2026.
À travers cette rencontre, le Mémorial de la Shoah de Drancy lui rendra hommage en retraçant son itinéraire, de l’internement à Drancy à son engagement constant pour la transmission de la mémoire.
Animé par Léa Charles‑Ambron, médiatrice pédagogique au Mémorial de la Shoah.
Francine Christophe, rescapée de la Shoah, écrivaine et grande figure de la transmission de la mémoire, nous a quittés en novembre dernier. Née à Paris en 1933, elle est arrêtée à l’âge de 8 ans avec sa mère, internée au camp de Drancy, puis déportée à Bergen-Belsen, d’où elle revient après la Libération. Son parcours incarne l’expérience des enfants juifs persécutés sous l’Occupation.
Le dimanche 19 avril 2026
de 16h00 à 18h00
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/hommage-a-francine-christophe +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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