Du récit familial à l’histoire collective Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Cette rencontre réunit deux écrivains autour de la reconstitution de leur histoire familiale, envisagée à la fois comme enquête littéraire et quête personnelle. Comment reconstruire un passé fragmenté à partir de récits partiels, d’archives et de silences ? Comment ces histoires intimes s’inscrivent-elles dans l’histoire plus large de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah ? À travers leurs démarches d’écriture, nos invités interrogent le rôle du roman, dont la forme permet de transmettre, d’interroger et de rendre sensible cette mémoire délicate.

En présence de Benjamin Fogel, auteur et éditeur, et de Vincent Jaury, auteur et directeur de la rédaction du magazine Transfuge.

Animée par Eduardo Castillo.

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Réserver

À l’occasion de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation

Le dimanche 26 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T14:00:00+02:00_2026-04-26T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-du-recit-familial-a-lhistoire-collective +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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