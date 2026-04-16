Vichy 1940-1944, histoire d’une dictature Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Plus de 80 ans après sa disparition, le régime de Vichy continue de hanter notre mémoire collective. Dirigé par Laurent Joly, cet ouvrage collectif revient sur l’effondrement de la République et l’installation de la dictature derrière le maréchal Pétain. À partir d’archives inédites et de recherches récentes, historiennes et historiens éclairent les responsabilités politiques, les choix idéologiques et les réalités de la collaboration. Cette plongée au cœur d’une page sombre de l’Histoire permet de mieux comprendre les mécanismes du régime. Elle offre aussi des outils essentiels, rigoureux et accessibles pour faire face aux falsifications du passé.

En présence de Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, et Raphaël Spina, historien et enseignant.

Animée par Eduardo Castillo.

NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ

13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris

17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris

Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.

Réserver

Rencontre en présence de Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS, et Raphaël Spina, historien et enseignant. Animée par Eduardo Castillo.

Le dimanche 03 mai 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-03T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-03T14:00:00+02:00_2026-05-03T16:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-vichy-1940-1944-histoire-dune-dictature +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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