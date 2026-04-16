Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Visite guidée de Drancy Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 17 mai 2026.
Situé face à la cité de la Muette, le Mémorial de la Shoah est un lieu d’histoire, d’éducation et de mémoire à proximité même de ce que fut le principal camp d’internement et de transit des Juifs de France. 80 % d’entre eux sont passés à Drancy, soit environ 64 000 personnes. L’exposition permanente retrace, au moyen d’outils numériques et de témoignages inédits, le processus d’internement, de transfert vers les gares du Bourget et de Bobigny jusqu’à la déportation vers les centres de mise à mort.
Entrée libre.
Pour plus d’informations :+33 (0)1 41 83 04 01 ou reservation@memorialdelashoah.org
NAVETTE
Organisation d’une navette gratuite Paris – Drancy une fois par mois. Informations pratiques à retrouver :https://drancy.memorialdelashoah.org/le-memorial-de-drancy/preparer-sa-visite.html
Le Mémorial de la Shoah de Drancy organise des visites guidées sur le site de l’ancien camp ainsi que de l’exposition permanente qui en retrace l’histoire.
Le dimanche 17 mai 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visites-guidees-memorial-shoah-drancy +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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