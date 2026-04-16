Hommage à Alice Mendelson Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Hommage à Alice Mendelson Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 3 mai 2026.
Née en 1925, Alice Mendelson a été profondément marquée par les persécutions antisémites durant la Seconde Guerre mondiale : son père, dénoncé en 1941, meurt en déportation, tandis qu’elle et sa mère échappent à la rafle du Vel d’Hiv avant de se réfugier en zone libre. Engagée dans la Résistance, elle fera plus tard de l’écriture poétique une réponse lumineuse à l’épreuve. Professeure de lettres, conteuse et poétesse, elle a développé une œuvre libre, sensuelle et vibrante, célébrant le désir et l’élan de vivre. Récemment disparue à l’âge de 99 ans, elle laisse une voix singulière, audacieuse et profondément humaine.
La rencontre retracera son parcours et sera accompagnée d’un hommage poétique à cette artiste.
En présence de Catherine Ringer, artiste et chanteuse, et Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS.
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Hommage avec Alice Mendelson. En présence de Catherine Ringer, artiste et chanteuse, et Laurent Joly, historien, directeur de recherche au CNRS.
Le dimanche 03 mai 2026
de 16h15 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-03T19:15:00+02:00
fin : 2026-05-03T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-03T16:15:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-hommage-a-alice-mendelson +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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