Témoignage : Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
Témoignage : Ginette Kolinka, rescapée de la Shoah Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 10 mai 2026.
NAVETTE PARIS-DRANCY PROPOSÉE CE JOUR-LÀ
13 h : départ du Mémorial de la Shoah à Paris
17 h 45 : retour pour le Mémorial de la Shoah à Paris
Tarif : gratuit, dans la limite des places disponibles.
Née Cherkasky en 1925 à Paris, Ginette et sa famille franchissent clandestinement la ligne de démarcation au cours de l’été 1942 pour s’installer à Avignon. Arrêtée en mars 1944, Ginette est déportée par le convoi 71 à Auschwitz‑Birkenau. Fin octobre 1944, elle est transférée à Bergen-Belsen, puis à Terezin avant un difficile retour en France.
Le dimanche 10 mai 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-10T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-10T16:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/temoignage-ginette-kolinka-rescapee-de-la-shoah +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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