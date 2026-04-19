La Seconde Guerre mondiale par le prisme de la radio Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy

Cette visite vous invite à découvrir des archives sonores de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre le rôle essentiel de la radio lors de ce conflit. À travers ce médium : temps forts politiques, discours de propagande et prises de parole de résistants se sont succédé au micro. La parole sera également donnée aux rescapés pour se focaliser plus particulièrement sur l’expérience de l’internement du camp de Drancy. Lieu mémoriel majeur de la déportation des Juifs de France, ce site se prête à une découverte tactile de différentes traces mémorielles : que ce soit la sculpture monumentale réalisée par Shlomo Selinger ou encore le modèle d’un wagon de la déportation.

Visite proposée par Léa Charles‑Ambron, médiatrice au Mémorial de la Shoah.

Réserver

Accessible aux personnes malvoyantes ou non voyantes.

Le dimanche 24 mai 2026

de 13h30 à 15h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-24T16:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-24T13:30:00+02:00_2026-05-24T15:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/la-seconde-guerre-mondiale-par-le-prisme-de-la-radio +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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