« Nelly & Nadine » de Magnus Gertten Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
« Nelly & Nadine » de Magnus Gertten Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 17 mai 2026.
Suède, Belgique, Norvège, documentaire, 92 min, Auto Images, Associate Directors, Up-North Film, 2022.
À la veille de Noël 1944, au camp de concentration de Ravensbrück, Nelly Mousset-Vos et Nadine Hwang, déportées politiques, se rencontrent et tombent amoureuses. Près de 70 ans plus tard, Sylvie Bianchi, petite- fille de Nelly, ouvre les archives d’une incroyable richesse du couple afin de faire le récit de cette histoire d’amour qui survivra à la guerre et aux conventions sociales et morales de l’époque. Au‑delà du portrait sensible de deux femmes engagées, le film éclaire l’histoire, longtemps ignorée, des relations homosexuelles nées dans l’univers concentrationnaire nazi.
À l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie.
Le dimanche 17 mai 2026
de 16h00 à 19h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-17T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-17T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/projection-nelly-nadine-de-magnus-gertten +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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