Les Geek Singers le choeur vidéoludique en concert – Kiosques en Fêtes Square Édouard Vaillant PARIS
Les Geek Singers le choeur vidéoludique en concert – Kiosques en Fêtes Square Édouard Vaillant PARIS dimanche 19 avril 2026.
Dans le cadre de Kiosques en Fête avec la Mairie de Paris, venez profiter d’un moment musical convivial au grand air. Au programme : un concentré d’arrangements épiques, de nostalgie 8-bit, de boss légendaires et de héros pixelisés.
Fondé en 2016, les Geek Singers est un groupe vocal amateur composé d’une vingtaine de choristes, actuellement sous la direction de Benoît Fidelle. Notre répertoire explore les différentes facettes des cultures de l’imaginaire : jeux vidéo, films et animation donnent ainsi lieu à des arrangements originaux et créatifs. Notre démarche s’attache à proposer une relecture de thèmes célèbres et une découverte de pièces plus confidentielles, sous la plume d’une équipe d’arrangeur·euses de divers horizons.
Que vous soyez geeks confirmé·es ou tout simplement curieux·ses de découvrir de nouveaux univers nous vous souhaitons la bienvenue à bord !
Un aperçu de nos destinations favorites :
The Legend of Zelda, Fullmetal Alchemist, Castelvania, Coraline,
Minecraft, Yoshi’s Island, Shadow of the Colossus, Sea Of Stars,
Bloodborne, Mario, Wario Ware Touched!, Le Voyage de Chihiro,
Elfen Lied, Metroid, Miyazaki, Chrono Trigger, Civilisation…
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Les Geek Singers, le chœur vidéoludique, vous donnent rendez-vous sous le Kiosque du square Edouard Vaillant (20e) pour 1h de musiques cultes du rétro-gaming, de l’animation et de nos univers geeks préférés.
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h45 à 17h00
gratuit
Gratuit, en plein air.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:45:00+02:00
fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:45:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00
Square Édouard Vaillant 50, avenue Gambetta 75020 PARIS
https://www.facebook.com/events/4013114918927955 geeksingers@gmail.com https://www.facebook.com/GeekSingers https://www.facebook.com/GeekSingers
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