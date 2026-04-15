Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris
Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris dimanche 19 avril 2026.
Vos thèmes, vos impros : Les Non-Sens font leur cabaret d’impro pour vous détendre les zygomatiques. Alors à 5, 4, 3, 2, 1, réservez !
Participation Libre. Consommation obligatoire
5 comédiens improvisent sur les thèmes que propose le public.
Le dimanche 19 avril 2026
de 16h00 à 17h00
payant
8€ sans réservation
5€ sur réservation
consommation obligatoire
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00
kibélé 12, Rue De L’echiquier 75010 Paris
nonsens.impro@gmail.com
Afficher la carte du lieu kibélé et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Cagettes / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Mathieu Arfouillaud Le K.A.B Paris 15 avril 2026
- Accueillir des bénévoles en prenant soin de leur santé mentale : et si on repensait le bénévolat inclusif ? Maison du Combattant, de la Vie Associative et Citoyenne du 19ème arrondissement Paris 15 avril 2026
- Explorations une affaire d’État ? Musée de l’Armée Hôtel National des Invalides Paris 15 avril 2026
- Michel-Ange Rodin. Corps vivants Musée du Louvre Paris 15 avril 2026
- Mois de la photo du 14e, Thierry Camus, « Archi Solitude » 15 avril 2026