Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris

Vos thèmes, vos impros : Les Non-Sens font leur cabaret d’impro pour vous détendre les zygomatiques. Alors à 5, 4, 3, 2, 1, réservez !

Participation Libre. Consommation obligatoire

5 comédiens improvisent sur les thèmes que propose le public.

Le dimanche 19 avril 2026

de 16h00 à 17h00

payant

8€ sans réservation

5€ sur réservation

consommation obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00

kibélé 12, Rue De L’echiquier 75010 Paris

nonsens.impro@gmail.com



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