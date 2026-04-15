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Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris

Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris

Les Non Sens savent où ils vont … improviser kibélé Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : kibélé

Adresse : 12, Rue De L'echiquier

Ville : 75010 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : <p>8€ sans réservation<br>5€ sur réservation</p><p>consommation obligatoire</p>

Vos thèmes, vos impros : Les Non-Sens font leur cabaret d’impro pour vous détendre les zygomatiques. Alors à 5, 4, 3, 2, 1, réservez !

Participation Libre. Consommation obligatoire

5 comédiens improvisent sur les thèmes que propose le public.
Le dimanche 19 avril 2026
de 16h00 à 17h00
payant

8€ sans réservation
5€ sur réservation

consommation obligatoire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00

kibélé 12, Rue De L’echiquier  75010 Paris
nonsens.impro@gmail.com


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