Michel-Ange Rodin. Corps vivants Musée du Louvre Paris

Organisée en cinq sections – Deux artistes mythiques ; Nature et Antiquité : réinventer le modèle ; Non finito Le corps apparaît comme enveloppe et peau de l’âme, matière vivante soumise au temps et au geste. Le parcours interroge aussi la postérité de ces gestes : comment la réécriture de l’antique et l’usage des corps ont préparé les ruptures du XXe siècle ? En montrant filiations, emprunts et détournements, l’exposition propose une lecture sensible des mythes des deux génies et invite à repenser la sculpture non pas comme un élément qui « fait forme » mais comme un laboratoire d’innovations artistiques. Deux maîtres inégalés de la sculpture occidentale dialoguent à travers les siècles : Michel-Ange et Rodin. Leurs œuvres, qui incarnent la force du corps et la profondeur de l’âme, se rencontrent dans une confrontation inédite où se révèlent continuités comme ruptures.

Du mercredi 15 avril 2026 au lundi 20 juillet 2026 :

mercredi, vendredi

de 09h00 à 21h00

lundi, jeudi, samedi, dimanche

de 09h00 à 18h00

payant De 0 à 32 euros. Tout public. Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T12:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T21:00:00+02:00

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