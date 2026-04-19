Panchama invite Allegory Open Air Canal Barboteur Paris

Invitée spéciale : Allegory

Membre du duo InBoat We Met et du collectif Paradigma, elle vous embarquera dans son univers hypnotique et envoûtant.

Aux commandes côté résidents : Zeleke & Fawzi

Un set intense et électrique qui ne vous laissera pas indifférent.

Warm-up par 7Ranzo

Une mise en jambes tout en douceur, comme un parfum de week-end qui commence.

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : Jeudi 30 avril 2026

L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite⚠️ Respect, bienveillance et sécurité pour tous

Tout comportement inapproprié, sexiste ou discriminatoire entraînera une exclusion immédiate.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Petite parenthèse estivale avant le grand retour des soirées Fight Klub

On se retrouve au Canal Barboteur pour un before qui sent bon l’été



Invitée spéciale : Allegory



Membre du duo InBoat We Met et du collectif Paradigma, elle vous embarquera dans son univers hypnotique et envoûtant.

Le jeudi 30 avril 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-30T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-30T18:00:00+02:00_2026-04-30T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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