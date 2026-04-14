Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris
Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris dimanche 19 avril 2026.
Le kiosque à complices
La Rime Métisse, groupe hip-hop positif, vous propose des après-midi de complicité et d’échange autour de la culture hip-hop.
Des ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse) et un concert participatif et interactif avec les participants aux ateliers et le public présent.
A travers les arts, nous créerons un moment de partage et de convivialité. Ce projet s’adresse à tous les publics, parents et enfants
La tournée des kiosques c’est 5 dates à Paris à ne pas manquer!!
Dimanche 19 Avril Square Maurice Gardette
75011
Vendredi 1er Mai Jardin Villemin 75010
Dimanche 17 Mai Square Trousseau 75012
Samedi 5 Septembre Square d’Anvers 75018
Dimanche 20 Septembre Square des Epinettes 75017
La Rime Métisse, groupe hip-hop positif, vous propose des après-midi de complicité et d’échange autour de la culture hip-hop.
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit
-ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse)
– concert participatif et interactif
– tous les publics, parents et enfants
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00
Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris
contact.larimemetisse@gmail.com
Afficher la carte du lieu Square Maurice Gardette et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Une hirondelle ne fait pas le printemps. Annette Messager Musée de la Chasse et de la Nature Paris 14 avril 2026
- Les explorations du labo : les plantes du jardin, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 14 avril 2026
- Dragshow à Malesherbes Parvis extérieur – Campus Malesherbes Paris 14 avril 2026
- Les médias et l’intelligence artificielle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris 14 avril 2026
- Forum santé mentale à la Mairie du 11e Mairie du 11e arrondissement PARIS 14 avril 2026