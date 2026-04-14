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Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris

Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris

Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Square Maurice Gardette

Adresse : 2 rue du Général-Blaise

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : <p><br> -ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse)</p><p> - concert participatif et interactif </p><p>- tous les publics, parents et enfants <br><br></p>

Le kiosque à complices

La Rime Métisse, groupe hip-hop positif, vous propose des après-midi de complicité et d’échange autour de la culture hip-hop.
Des ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse) et un concert participatif et interactif avec les participants aux ateliers et le public présent.
A travers les arts, nous créerons un moment de partage et de convivialité. Ce projet s’adresse à tous les publics, parents et enfants

La tournée des kiosques c’est 5 dates à Paris à ne pas manquer!!

Dimanche 19 Avril Square Maurice Gardette
75011

Vendredi 1er Mai Jardin Villemin 75010

Dimanche 17 Mai Square Trousseau 75012

Samedi 5 Septembre Square d’Anvers 75018

Dimanche 20 Septembre Square des Epinettes 75017

La Rime Métisse, groupe hip-hop positif, vous propose des après-midi de complicité et d’échange autour de la culture hip-hop.
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit

 -ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse)

– concert participatif et interactif

– tous les publics, parents et enfants 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise  75011 Paris
contact.larimemetisse@gmail.com


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