Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris

Le kiosque à complices

La Rime Métisse, groupe hip-hop positif, vous propose des après-midi de complicité et d’échange autour de la culture hip-hop.

Des ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse) et un concert participatif et interactif avec les participants aux ateliers et le public présent.

A travers les arts, nous créerons un moment de partage et de convivialité. Ce projet s’adresse à tous les publics, parents et enfants

La tournée des kiosques c’est 5 dates à Paris à ne pas manquer!!

Dimanche 19 Avril Square Maurice Gardette

75011

Vendredi 1er Mai Jardin Villemin 75010

Dimanche 17 Mai Square Trousseau 75012

Samedi 5 Septembre Square d’Anvers 75018

Dimanche 20 Septembre Square des Epinettes 75017

La Rime Métisse, groupe hip-hop positif, vous propose des après-midi de complicité et d’échange autour de la culture hip-hop.

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit

-ateliers d’initiation aux pratiques artistiques hip-hop (graff, rap, danse)

– concert participatif et interactif

– tous les publics, parents et enfants

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris

contact.larimemetisse@gmail.com



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