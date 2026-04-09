Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra au jardin du Ranélagh Paris 16e Jardin du Ranelagh PARIS dimanche 19 avril 2026.
Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra, un orchestre éclectique venant du Val d’Oise (95).
Nous sommes une trentaine de musiciens, notre registre va de la chanson française au jazz en passant par la variété internationale
N’hésitez pas à venir nous écouter, on vous garantit que vous passerez un très bon moment. Et en prime….c’est GRATUIT !
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS
contact.swingparisisorchestra@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063683855175
