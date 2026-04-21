Les activités du Paysan Urbain Paris : le Programme de Mai 2026 Le paysan urbain Paris

Pour petit.es et grand.es, voici les activités de Mai :

Samedi 2 mai :

14h30 à 16h : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / Tarif Classique 15 euros / Tarif Solidaire 8 euros Inscription ici

15h à 17h : Atelier Boissons Pétillantes / Dès 18 ans / 40 euros Inscription ici

Samedi 9 mai :

14h30 à 16h : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / Tarif Classique 15 euros / Tarif Solidaire 8 euros Inscription ici

Samedi 16 mai :

14h30 à 16h : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / Tarif Classique 15 euros / Tarif Solidaire 8 euros Inscription ici

Samedi 23 mai :

11h à 13h30 : Atelier Cuisine / Dès 12 ans / 35 euros Inscription ici

14h30 à 16h : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / Tarif Classique 15 euros / Tarif Solidaire 8 euros Inscription ici

Samedi 30 mai :

10h à 12h : Yoga / Dès 16 ans / 20 euros Inscription ici

14h à 17h : Tarte aux fraises / Crumble / Dès 12 ans / Tarif Classique 35 euros / Tarif Solidaire 25 euros Inscription ici

14h30 à 16h : Visite guidée de la ferme urbaine / Dès 8 ans / Tarif Classique 15 euros / Tarif Solidaire 8 euros Inscription ici

Le Paysan Urbain Paris organise des ateliers créatifs ou de bien-être les samedis !

Du samedi 02 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

samedi

de 10h30 à 13h00

samedi

de 14h30 à 17h00

payant

De 15 à 45 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T13:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T10:30:00+02:00_2026-05-02T13:00:00+02:00;2026-05-02T14:30:00+02:00_2026-05-02T17:00:00+02:00;2026-05-09T10:30:00+02:00_2026-05-09T13:00:00+02:00;2026-05-09T14:30:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-16T10:30:00+02:00_2026-05-16T13:00:00+02:00;2026-05-16T14:30:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-23T10:30:00+02:00_2026-05-23T13:00:00+02:00;2026-05-23T14:30:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00;2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00

Le paysan urbain 14, rue Stendhal 75020 Paris

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