Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris

Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE Mardi 21 avril, 20h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Avant-première exceptionnelle en présence du réalisateur Philippe Béziat

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Ile-de-France

Avant-première Sept Parnassiens Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE