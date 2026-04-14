Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris
Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris mardi 21 avril 2026.
Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE Mardi 21 avril, 20h00 Sept Parnassiens Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00
Avant-première exceptionnelle en présence du réalisateur Philippe Béziat
Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Ile-de-France
Avant-première Sept Parnassiens Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE
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