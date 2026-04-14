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Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris

Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris

Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE, Sept Parnassiens, Paris mardi 21 avril 2026.

Lieu : Sept Parnassiens

Adresse : 98 Bd du Montparnasse, Paris

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE Mardi 21 avril, 20h00 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T20:00:00+02:00 – 2026-04-21T23:00:00+02:00

Avant-première exceptionnelle en présence du réalisateur Philippe Béziat

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Ile-de-France
Avant-première Sept Parnassiens Avant-première exceptionnelle – NOUS L’ORCHESTRE

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