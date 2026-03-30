Visites insolites de la dalle Beaugrenelle Bibliothèque Andrée Chedid Paris
Visites insolites de la dalle Beaugrenelle Bibliothèque Andrée Chedid Paris mardi 14 avril 2026.
À partir de l’étude du quartier sur dalle Beaugrenelle et d’une enquête de terrain, les étudiant.es de L3 « Design, Arts, Médias », développent un projet de cartes sensibles permettant d’effectuer un parcours de visite spécifique qui questionne les usages, les expériences sensibles, les centres d’intérêt des habitants pour le quartier. Cette visite est une restitution de leurs travaux. Durée : 1h
Sur inscription obligatoire auprès de la bibliothèque, pour adultes et adolescents dès 14 ans
Visites insolites de la dalle Beaugrenelle le mardi 14 avril à 16h30.
Sur réservation obligatoire auprès des bibliothécaires.
Départ du rez-de-chaussée de la bibliothèque.
Le mardi 14 avril 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T19:30:00+02:00
fin : 2026-04-14T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T16:30:00+02:00_2026-04-14T17:30:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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