Balade végétale dans le quartier du Bon Marché à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier paris
Balade végétale dans le quartier du Bon Marché à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier paris lundi 11 mai 2026.
11 mai 14h30 Balade végétale dans le quartier du
Bon Marché
Au fond de la rue Récamier
se cache le square Roger Stéphane, un havre de paix à la végétation diversifiée
et dominé par un beau hêtre. La promenade se poursuit au square Boucicaut où une
palette végétale, peu commune à Paris, présente le Melia, le Cunninghamia, des
palmiers… La visite se termine au jardin Catherine Labouré, ancien potager du
couvent des Filles de la Charité, où se perpétue la culture de nombreuses
plantes alimentaires comme des légumes (asperges, courges, tomates) et des
arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, cognassiers). Nous
découvrirons l’arrière de l’hôpital Laennec : superbe bâtiment du XVIIème
siècle, et le jardin le jouxtant. Nous y verrons un rare alignement de noyers
royaux.
Rendez-vous : à
l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier
Découverte du patrimoine vert parisien au cœur d’un quartier historique
Le lundi 11 mai 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-11T17:30:00+02:00
fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-11T14:30:00+02:00_2026-05-11T16:00:00+02:00
à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier 7 rue Juliette Récamier 750006 à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamierparis
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