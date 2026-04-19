Balade végétale dans le quartier du Bon Marché à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier paris

11 mai 14h30 Balade végétale dans le quartier du

Bon Marché

Au fond de la rue Récamier

se cache le square Roger Stéphane, un havre de paix à la végétation diversifiée

et dominé par un beau hêtre. La promenade se poursuit au square Boucicaut où une

palette végétale, peu commune à Paris, présente le Melia, le Cunninghamia, des

palmiers… La visite se termine au jardin Catherine Labouré, ancien potager du

couvent des Filles de la Charité, où se perpétue la culture de nombreuses

plantes alimentaires comme des légumes (asperges, courges, tomates) et des

arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers, cognassiers). Nous

découvrirons l’arrière de l’hôpital Laennec : superbe bâtiment du XVIIème

siècle, et le jardin le jouxtant. Nous y verrons un rare alignement de noyers

royaux.

Rendez-vous : à

l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier

Découverte du patrimoine vert parisien au cœur d’un quartier historique

Le lundi 11 mai 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-11T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T14:30:00+02:00_2026-05-11T16:00:00+02:00

à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamier 7 rue Juliette Récamier 750006 à l’entrée du square Roger Stéphane rue Juliette Récamierparis

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