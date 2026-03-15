Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris
Le Tour de Paris : l’urban trail autour de la capitale Parc de la Villette Paris dimanche 31 mai 2026.
Le concept
Plus besoin de boussole !
Suivez simplement les balises rouges et blanches du GR, apposées sur le mobilier urbain. Pour valider votre Tour de Paris, il faudra scanner les QR codes disposés tout au long du parcours.
Une énigme à résoudre
Vous devrez déchiffrer des indices trouvés sur le chemin pour valider votre passage. Observation, logique et sens de l’orientation seront aussi importants que votre endurance.
La FAQ est à retrouver ici (en bas de page).
Trois courses au programme
Solo
Distance : 50 km. Dénivelé : 350 m+. Départ : 9h.
Duo
Distance : 20 km + 30 km. Dénivelé : 350 m+. Départ : 9h30.
Relais
Distance : 5 x 10 km. Dénivelé : 350 m+. Départ : 10h.
Le premier défi d’orientation autour de Paris guidé uniquement par les balises du GR75. 50 km en solo ou en relais de pur challenge pour redécouvrir Paris autrement.
Le dimanche 31 mai 2026
de 09h00 à 20h00
payant
Solo : 25 €
Duo : 20 € / pers
Relais : 10 € / pers
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-31T12:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-31T09:00:00+02:00_2026-05-31T20:00:00+02:00
Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris
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