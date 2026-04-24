Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris
Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris lundi 18 mai 2026.
Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris Lundi 18 mai, 18h00 Inscription recommandée, entrée gratuite.
À l’occasion du Festival Jazz à Saint-Germain, le pianiste et le compositeur Mark PRIORE nous livre une performance musicale autour de son prochain album LUX DIVINA.
« TROUVER DANS LA MUSIQUE CE QUI PARLE DE NOUS »
La résilience comme un cœur, la musique comme ses battements. Genèse d’un album : _Lux Divina_.
À L’OCCASION DE SA VENUE AU FESTIVAL POUR SON CONCERT LE 18 MAI, LE PIANISTE ET COMPOSITEUR **MARK PRIORE** VIENT NOUS PARLER DE SON PROCHAIN ALBUM _LUX DIVINA_.
La conférence sera animée par le journaliste **Jean-Marc Gélin** et sera accessible en rediffusion.
Une masterclass du pianiste aura lieu dès **18h** à **l’Auditorium de l’Alliance française de Paris** précédant un concert dès **21h15** au Théâtre.
Les inscriptions sont accessibles sur notre site internet, en présentiel ou en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-18T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-18T23:00:00.000+02:00
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invitation@alliancefr.org https://www.alliancefr.org/programmeculturel
Auditorium de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75270 Paris
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