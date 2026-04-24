Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris Lundi 18 mai, 18h00 Inscription recommandée, entrée gratuite.

À l’occasion du Festival Jazz à Saint-Germain, le pianiste et le compositeur Mark PRIORE nous livre une performance musicale autour de son prochain album LUX DIVINA.

« TROUVER DANS LA MUSIQUE CE QUI PARLE DE NOUS »

La résilience comme un cœur, la musique comme ses battements. Genèse d’un album : _Lux Divina_.

À L’OCCASION DE SA VENUE AU FESTIVAL POUR SON CONCERT LE 18 MAI, LE PIANISTE ET COMPOSITEUR **MARK PRIORE** VIENT NOUS PARLER DE SON PROCHAIN ALBUM _LUX DIVINA_.

La conférence sera animée par le journaliste **Jean-Marc Gélin** et sera accessible en rediffusion.

Une masterclass du pianiste aura lieu dès **18h** à **l’Auditorium de l’Alliance française de Paris** précédant un concert dès **21h15** au Théâtre.

Les inscriptions sont accessibles sur notre site internet, en présentiel ou en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-18T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-18T23:00:00.000+02:00

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invitation@alliancefr.org https://www.alliancefr.org/programmeculturel

Auditorium de l’Alliance française de Paris 101 boulevard Raspail Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris 75270 Paris



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