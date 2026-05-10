Représentation Héroïnes sans frontières Square Serge Reggiani (De 15h à 16h) Paris

L’association Rosetta présente « Héroïnes sans frontières », une pièce de théâtre plurilingue destinée aux enfants et à leurs parents.

Une invitation pour célébrer les parcours de 4 femmes d’exception : Emmeline Pankhurst qui a combattu pour les droits des femmes, Samantha Cristoforetti qui a exploré l’espace, Berta Cáceres qui a défendu l’environnement, et Jane Evrard, symbole français du courage.

À travers des dialogues en français, anglais, espagnol et italien, les enfants découvriront leurs histoires extraordinaires en explorant les cultures du monde.

Objectifs de la représentation :

– Favoriser l’apprentissage des langues étrangères.

– Éveiller la curiosité des enfants par la découverte des autres cultures de manière ludique et créative.

– Sensibiliser à l’égalité entre les filles et les garçons.

Découvrez les parcours inspirants de 4 femmes d’exception à travers une pièce de théâtre plurilingue.

Le samedi 16 mai 2026

de 10h00 à 11h00

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T11:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00

Square Serge Reggiani (De 15h à 16h) 4 Place de Bitche, 75019 Paris 75019 Paris

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