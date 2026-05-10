Représentation Héroïnes sans frontières Square Serge Reggiani (De 15h à 16h) Paris
Représentation Héroïnes sans frontières Square Serge Reggiani (De 15h à 16h) Paris samedi 16 mai 2026.
L’association Rosetta présente « Héroïnes sans frontières », une pièce de théâtre plurilingue destinée aux enfants et à leurs parents.
Une invitation pour célébrer les parcours de 4 femmes d’exception : Emmeline Pankhurst qui a combattu pour les droits des femmes, Samantha Cristoforetti qui a exploré l’espace, Berta Cáceres qui a défendu l’environnement, et Jane Evrard, symbole français du courage.
À travers des dialogues en français, anglais, espagnol et italien, les enfants découvriront leurs histoires extraordinaires en explorant les cultures du monde.
Objectifs de la représentation :
– Favoriser l’apprentissage des langues étrangères.
– Éveiller la curiosité des enfants par la découverte des autres cultures de manière ludique et créative.
– Sensibiliser à l’égalité entre les filles et les garçons.
Découvrez les parcours inspirants de 4 femmes d’exception à travers une pièce de théâtre plurilingue.
Le samedi 16 mai 2026
de 10h00 à 11h00
Le samedi 16 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T10:00:00+02:00_2026-05-16T11:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:00:00+02:00
Square Serge Reggiani (De 15h à 16h) 4 Place de Bitche, 75019 Paris 75019 Paris
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