Diplômé de l’école Didier Lockwood, il a participé à de nombreux festivals de jazz comme Samois-Sur-Seine, Django in June (USA), Gypsy Jazz Festival de Nouméa, Djangofestivalen de Stockholm, Jazz sur son 31 et dans des salles comme le New Morning, le Duc des Lombards…

Il remporte le prix Jazz du concours Stéphane Grappelli en 2013 et enseigne actuellement le violon jazz à l’école de Didier Lockwood (CMDL). Il s’est produit au long de sa carrière avec les grands noms du jazz manouche comme Angello Debarre, Tchavolo Schmitt, Steve Laffont, Rocky Gresset ou Stochelo Rosenberg.

Il présente ici sa vision de l’univers de Django Reinhardt !

Bastien Ribot : violon

Rémi Oswald : guitare

Solène Cairoli : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz manouche — Violoniste de jazz incontournable, Bastien Ribot est le cofondateur du RP Quartet où il s’est fait une réputation mondiale pour la justesse de son jeu d’archet et la qualité des arrangements qu’il signe.

Le dimanche 10 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T15:00:00+02:00_2026-05-10T16:00:00+02:00;2026-05-10T17:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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