Bête de Scène : un spectacle théâtre et danse Espace Paris Plaine Paris

A travers Renée, une femme marquée par les violences psychologiques, la pièce explore la reconstruction et l’émancipation dans l’univers éclatant et cruel d’un cabaret. En mettant en lumière une conjugaison de plusieurs registres de danses (du heels, au contemporain en passant par le cabaret) et de théâtre (de la comédie de boulevard au drame intimiste), Bête de Scène participe à la mixité des arts. Tout en offrant une visibilité aux thématiques des violences psychologiques et des fausses couches, encore peu représentées dans le spectacle vivant.

Dans Bête de Scène, mise en scène et danse ont été conçues dans une idée de continuité. Les tableaux dansés sont en eux-mêmes des scènes à part entière du récit, qui peignent les aventures de la troupe du cabaret de l’Empirée-Clichy et reflètent les états d’âme de Renée.

Sur des airs de jazz américain et des mouvements aux inspirations charleston et jazz broadway, chaque histoire continue d’être racontée au travers de la danse, venant compléter les intentions de la mise en scène. Conçues comme des tableaux, les scènes portent les voix insondables des personnages. Échos entre corps et voix, la mise en scène s’amuse avec le texte et le texte avec elle, pour concevoir l’espace scénique comme un terrain de liberté.

Sur scène, la parole et le corps disent ensemble les fractures et la force d’une femme qui choisit de renaître. Chaque danse, chaque chanson est pensée comme un dialogue ou une didascalie, chaque choix de mise en scène, comme une résonance aux états d’âme des personnages.

Les histoires de ces personnages s’entremêlent, créant des échos à leurs parcours. Chacun trouve en l’autre une part de soi, comme un mirage de ce qu’ils étaient ou de ce qu’ils auraient pu être. Ensemble, ils affrontent leurs réalités et s’autorisent peut-être, à changer leurs rêves.

Une pièce de Charles MOISSET

Chorégraphie :

Violette POTTIE, Solange NGUYEN

Mise en scène :

Ambre SCOTTO, Charles MOISSET

Equipe technique :

Juliette ANDRE PERUSSI, Jade CHAUVEAU, Elisa MANZAGOL

Avec :

Julie LE BEC​, Jade CHAUVEAU​, Inès DAOUI​, Serena EPESSE SOPPO​, Charles MOISSET, Solange NGUYEN​, Nolwenn OLLIVIER​, Violette POTTIE​, Ambre SCOTTO​, Isis TISSIER​

Avec le soutien financier de la CVEC du Crous de Paris, de la CVE de Sciences Po Paris et du KIT ASSO 1 de la Maison Etudiante (dispositif de la Ville de Paris).

Les 2 et 3 mai 2026, la Compagnie NED & FELIX présente Bête de Scène une création originale mêlant théâtre et danse – librement ancrée dans l’univers du roman “La Vagabonde” de Colette.

Du samedi 02 mai 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

dimanche

de 20h30 à 22h00

samedi

de 20h00 à 21h30

payant

Plein Tarif : 12€

Tarif réduit étudiant : 7€

Tarif réduit étudiant boursier : 4€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T20:00:00+02:00_2026-05-02T21:30:00+02:00;2026-05-03T20:30:00+02:00_2026-05-03T22:00:00+02:00

Espace Paris Plaine 13 Rue du Général Guillaumat 75015 Paris

charles.moisset@sciencespo.fr



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