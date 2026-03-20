Idrîs-Félix Bahri & Friends / Hommage à Michael Brecker JASS CLUB PARIS Paris
Idrîs-Félix Bahri & Friends / Hommage à Michael Brecker JASS CLUB PARIS Paris samedi 2 mai 2026.
En mêlant jazz, funk et pop à l’héritage coltranien, Michael Brecker a ouvert la voie à toute une génération de musiciens.
Au fil d’une carrière exceptionnelle, il a partagé scènes et studios avec les plus grandes légendes : Chick Corea, George Benson, Joni Mitchell, Paul Simon, Frank Sinatra, Herbie Hancock, Bruce Springsteen, Steely Dan, Dire Straits… Une constellation de collaborations qui témoigne de son talent et de son impact durable sur la musique.
On lui rend hommage sur scène ce soir !
Sandro Torsiello / saxophone
Romain Salmon / guitare
Gaspard Berton / piano
Idrîs-Félix Bahri / basse
Jérôme Renaud / batterie
Une soirée pour célébrer Michael Brecker, sans doute le saxophoniste ténor le plus influent après John Coltrane !
Le samedi 02 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T19:30:00+02:00_2026-05-02T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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