Meteor Airlines, en concert au Bataclan Bataclan Paris

Meteor Airlines, figure pionnière du Rock Amazigh Marocain, sera en concert au Bataclan le samedi 2 mai 2026. Originaire du Sud-Est du Maroc, le groupe fait dialoguer l’énergie du rock avec des rythmes ancrés dans le territoire et des textes en Tamazight, le tout porté par une identité scénique forte, marquée notamment par les capes traditionnelles « Azennar ».

Avec leur dernier album AGDAL, un manifeste, Meteor Airlines a exploré les thèmes de la résilience climatique et de l’héritage culturel et environnemental des communautés amazighes.

Au Bataclan, le groupe vient faire résonner une énergie brute et poétique, résolument tournée vers le live.

Le samedi 02 mai 2026

de 19h00 à 21h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T19:00:00+02:00_2026-05-02T21:00:00+02:00

Bataclan 50 Boulevard Voltaire 75011 Paris

https://meteorairlines.com/



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