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African Culture Festival La Place Paris

African Culture Festival La Place Paris

African Culture Festival La Place Paris samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Place

Adresse : 10 passage de la Canopée

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Ce concert met en avant des artistes mauritaniens de renom, reconnus en Afrique de l’Ouest
et au sein de la diaspora, aux côtés de talents issus de la scène régionale, illustrant la vitalité
et la diversité du hip-hop contemporain.

AFRICAN CULTURE s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle, favorisant les
échanges artistiques, la création et la circulation des œuvres entre l’Afrique et l’Europe, tout
en valorisant les patrimoines musicaux dans une approche actuelle.

À l’occasion des 10 ans du festival, la soirée réunira :
Adviser, Cee Pee, Authentique Bd, Sidi Eleya, Soldier Hems, Diam Min Rekk,
Capiking, Kodda Sall, Big Baba. Une programmation emblématique des cultures
urbaines mauritanienne et africaines contemporaines.

Le 2 mai, La Place accueille une soirée dédiée aux cultures urbaines africaines dans le cadre du African Culture Festival, coorganisée avec Assalamalekoum Festival en collaboration avec
l’association African Culture.
Le samedi 02 mai 2026
de 19h00 à 23h30
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T19:00:00+02:00_2026-05-02T23:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/african-culture-festival


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