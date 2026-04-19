African Culture Festival La Place Paris
African Culture Festival La Place Paris samedi 2 mai 2026.
Ce concert met en avant des artistes mauritaniens de renom, reconnus en Afrique de l’Ouest
et au sein de la diaspora, aux côtés de talents issus de la scène régionale, illustrant la vitalité
et la diversité du hip-hop contemporain.
AFRICAN CULTURE s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle, favorisant les
échanges artistiques, la création et la circulation des œuvres entre l’Afrique et l’Europe, tout
en valorisant les patrimoines musicaux dans une approche actuelle.
À l’occasion des 10 ans du festival, la soirée réunira :
Adviser, Cee Pee, Authentique Bd, Sidi Eleya, Soldier Hems, Diam Min Rekk,
Capiking, Kodda Sall, Big Baba. Une programmation emblématique des cultures
urbaines mauritanienne et africaines contemporaines.
Le 2 mai, La Place accueille une soirée dédiée aux cultures urbaines africaines dans le cadre du African Culture Festival, coorganisée avec Assalamalekoum Festival en collaboration avec
l’association African Culture.
Le samedi 02 mai 2026
de 19h00 à 23h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-02T19:00:00+02:00_2026-05-02T23:30:00+02:00
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/african-culture-festival
Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Les jardins de la Goutte d’Or Institut des Cultures d’Islam (ICI) Paris 19 avril 2026
- Jeux narratifs : jouer à construire des histoires La Vagabonde Paris 19 avril 2026
- Concert gratuit du Swing Parisis Orchestra au jardin du Ranélagh Paris 16e Jardin du Ranelagh PARIS 19 avril 2026
- Bal Pop’ Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris 19 avril 2026
- Le Kiosque à complices de La Rime Métisse #01 Square Maurice Gardette Paris 19 avril 2026