African Culture Festival La Place Paris

Ce concert met en avant des artistes mauritaniens de renom, reconnus en Afrique de l’Ouest

et au sein de la diaspora, aux côtés de talents issus de la scène régionale, illustrant la vitalité

et la diversité du hip-hop contemporain.

AFRICAN CULTURE s’inscrit dans une dynamique de coopération culturelle, favorisant les

échanges artistiques, la création et la circulation des œuvres entre l’Afrique et l’Europe, tout

en valorisant les patrimoines musicaux dans une approche actuelle.

À l’occasion des 10 ans du festival, la soirée réunira :

Adviser, Cee Pee, Authentique Bd, Sidi Eleya, Soldier Hems, Diam Min Rekk,

Capiking, Kodda Sall, Big Baba. Une programmation emblématique des cultures

urbaines mauritanienne et africaines contemporaines.

Le 2 mai, La Place accueille une soirée dédiée aux cultures urbaines africaines dans le cadre du African Culture Festival, coorganisée avec Assalamalekoum Festival en collaboration avec

l’association African Culture.

Le samedi 02 mai 2026

de 19h00 à 23h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T19:00:00+02:00_2026-05-02T23:30:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/african-culture-festival



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