Tin Fingers au Supersonic SUPERSONIC Paris

TIN FINGERS (22h30)

(Alt indie rock – Unday Records – Antwerp, BEL)

Tin Fingers est un groupe indie basé à Anvers, connu pour son son mélancolique aux rebondissements inattendus. Le groupe est composé de Felix Machtelinckx (qui chante souvent en live avec Arsenal), Marnix Van Soom, Simen Wouters et Quinten De Cuyper (Calicos). Ils ont fait leurs débuts en 2017 avec l’EP « No Hero », proposant une pop alternative vintage et entraînante qui a rapidement trouvé sa place sur la scène indie culte belge. Avec des mélodies rêveuses et des concerts explosifs mais romantiques, le groupe a conquis les salles avec une présence nonchalante mais captivante. Des singles comme « Boy Boy » et « Young Mother » sont devenus des succès radiophoniques, et leur première grande tournée a culminé avec un concert intense et coloré au Pukkelpop.

Avec leur troisième album, « Balconies » (Unday Records, mars 2026), Tin Fingers a complètement relevé la barre. Enregistré pendant quatre jours étouffants à The Old Carpet Factory à Hydra, en Grèce, le groupe a dépouillé son son jusqu’à l’os. Des morceaux vifs et énergiques dominent désormais, conçus pour la scène mais toujours ancrés dans le cœur mélancolique du groupe. L’album canalise l’intensité de ces jours d’enregistrement, où la chaleur, l’isolement et la mer environnante se sont infiltrés dans la musique, créant des chansons qui équilibrent l’urgence brute et la profondeur introspective.

Les 3 influences : Thom Yorke, The War on Drugs, Kevin Morby

Cette soirée plaira aux fans de… Balthazar, Timber Timbre & Arcade Fire

Le samedi 02 mai 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

