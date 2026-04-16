Saturation Collective invite Vitamine C b2b Tamada Canal Barboteur Bobigny

LINE UP

ANKA. DJ à l’empreinte résolument bass, elle enrichit ses sélections de sonorités percussives pour façonner des sets vibrants et incisifs. Attachée aux variations d’énergie et à la narration musicale, elle construit chacun de ses sets comme un voyage en constante évolution.

ISLA. L’énergie qui se dégage des sets d’Isla, par la vélocité de ses influences trance, fast techno, break, groove et les rythmes effrénées de sa sélection, est ce qui frappe en premier, comme une note de tête.

KARENINE. Les mélodies portées par Karenine oscillent entre froideur industrielle, trance hypnotique et sonorités old-school tout-droit sorties d’une rave des années 1990. Bercée aux track EBM et cold wave les plus lentes et les plus darks, son univers est malgré tout lumineux.

VITAMINE C. Elle propose des sets remplis de sonorités percussives, prog et acid : de véritables shots d’énergie contagieuse ! De Bristol à Marseille, en passant par Amsterdam, Vitamine C est toujours à la recherche de pépites musicales, puisant ses influences dans la bass, les breaks et la trance.

TAMADA. La co-fondatrice du festival Fata Morgana aime s’improviser maîtresse de cérémonie et faire vibrer tout type de dancefloor à toute heure du jour et de la nuit. Tamada vous emmène inéluctablement dans la zone du lâcher-prise, flattant chaque pas de danse en jouant avec les rythmes et les textures, les émotions et les percussions.

Un format de jour pour une traversée percussive, bass, solaire et résolument dansante avant la nuit.

On a hâte de cette date avec vous <3

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Métro ligne 5 // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

02/05

16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Saturation Collective invite Vitamine C b2b Tamada ☆



Saturation Collective continue la saison des open airs au Canal Barboteur le samedi 2 mai !



Pour l’occasion, Anka, Isla & Karenine invitent deux de leurs fav artistes du moment pour un b2b inédit : Vitamine C et Tamada ♡

Le samedi 02 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T16:00:00+02:00_2026-05-02T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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