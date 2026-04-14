BUSTA FLEX en concert, Canal 93, Bobigny

BUSTA FLEX en concert Samedi 18 avril, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Prévente adulte 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T23:00:00+02:00

Une soirée qui réunit les indémodables pères du rap français made in 93 avec Busta Flex et Fdy Phenomen.

Busta Flex, celui qui donnait tout en freestyle est devenu un rappeur qui sait allier le fond et la forme sans laisser de côté les punchlines, il nous présentera son nouvel album OTCHOZ.

Fdy Phenomen présentera sur scène “Chanteur de Rap”, dernier album où il s’illustre dans un morceau avec IAM et Ärsenik, comme un hommage à Calbo.

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/busta-flex-fdy-phenomen-titi-banlieusard »}] Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

Une soirée qui réunit les indémodables pères du rap français made in 93 avec Busta Flex et Fdy Phenomen. hip hop rap