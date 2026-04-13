FANFARAÏ AVEC 93 SUPER RAÏ BAND, Canal 93, Bobigny

FANFARAÏ AVEC 93 SUPER RAÏ BAND 29 mai – 21 juin Canal 93 Seine-Saint-Denis

gratuit sur inscription auprès de contact@mad93.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T19:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison Raï en Seine-Saint-Denis (saison Méditerranée 2026), Canal 93 propose une Maadsterclass Fanfaraï ouverte aux musiciens souhaitant plonger au cœur des rythmes et mélodies du Raï, dans une ambiance collective, festive et populaire. Cette masterclass s’inscrit dans la célébration des 40 ans du Festival de Raï de Bobigny, premier festival de Raï en France, organisé en 1986 à la MC93. Un événement fondateur qui a vu émerger sur les scènes françaises des artistes devenus emblématiques comme Cheb Khaled, Raïna Raï, Fadela et Sahraoui, et qui a profondément marqué l’histoire musicale et culturelle de la Seine-Saint-Denis.

Une fanfare raï pour jouer ensemble

Créé en 2008 par Villes des Musiques du Monde, le 93 Super Raï Band est une fabrique musicale unique réunissant des musiciens amateurs encadrés par des professionnels. Le groupe revisite les grands standards des musiques du Maghreb et du Raï en mêlant cuivres, percussions traditionnelles, voix et influences jazz, dans l’esprit des fanfares populaires et des fêtes de rue.

Une immersion collective et vivante

Animée par Patrick Touvet, trompettiste et membre fondateur du 93 Super Raï Band, accompagné par Samir Inal la Maadsterclass propose une immersion dans l’univers du Raï et de la fanfare :

> travail des rythmes, mélodies et chants

> improvisation et arrangements simples

> jeu en groupe et dynamique de fanfare

Au fil des séances, les participants formeront un fanfare Raï épémère, avec pour objectif une restitution publique festive sous forme de déambulation, à l’occasion de la Fête de la Musique à Bobigny.

Dates et horaires :

Vendredi 29 mai : 19h-22h // Canal 93

Samedi 30 mai : 15h-18h // Canal 93

Vendredi 5 juin : 19h-22h // Canal 93

Dimanche 14 juin : 11h-14h // Le Point Fort

Dimanche 21 juin : 18h Restitution publique lors de la Fête de la Musique Place Pablo Neruda à Bobigny

Lieux :

Canal 93 à Bobigny et Le Point Fort d’Aubervilliers

Participant·es :

Musicien·ne·s amateur·rice·s ou semi-amateur·rice·s. Avoir une pratique instrumentale d’au moins 2 ans est recommandé. Instruments bienvenus : cuivres, vents, percussions, voix. Adultes et jeunes adultes. 15 à 20 participants maximum

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.canal93.net/ [{« type »: « email », « value »: « contact@maad93.com »}]

Canal 93 et le Point Fort proposent une Maadsterclass Fanfaraï ouverte aux musiciens souhaitant plonger au cœur des rythmes et mélodies du Raï, dans une ambiance collective, festive et populaire.