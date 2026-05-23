WHAT THE FUNK – Open air Canal Barboteur Bobigny

Mercure de Jouvence, préfère les sillons aux slogans. Entre synthés 80s, disco moite et grooves afro-latins sous tension, ses sets racontent une histoire où la nostalgie n’est jamais tiède. Passé par Les Ballades Sonores et Deviant Disco, Vincent joue une musique qui survit à tout même à la nuit.

Mely, Ancienne résidente du Sacré, diggeuse passionnée et passionnante, dernière protégée de Folamour, Mely se développe une identité singulière sur la scène house et disco française avec un plaisir toujours renouvelé pour les danseurs autour de ses dj sets.

Soulist, moitié du do Souleance, est un acteur de la scène musicale depuis 20 ans et a de part ses influences versatiles pratiqué un savoureux mélange des genres faisant un habile aller-retour entre les musiques latines, la Disco, la Soul, le Funk, l’électro et la House, tout cela dans un esprit très UK Funky.

Une soirée à savourer de 16h à Minuit en entrée libre qui vous fera naviguer entre Disco, Boogie, musiques Brésiliennes et House. En résumé un plein de rythmes, de chaleur, de danse et de joie. En bonus, une belle surprise sera au rendez-vous !

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Samedi 30 mai

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

What The Funk revient en 2026 dans son vaisseau préféré : le Barboteur. Après avoir invité En 2025 Radio Meuh, What the funk a la joie et le plaisir de recevoir 2 artistes magnifiques de la scène Parisienne, à savoir Mercure de Jouvence et Mely ainsi que Soulist, notre Funky French President résident et créateur des soirées What The funk.

Le samedi 30 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 19 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T16:00:00+02:00_2026-05-30T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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