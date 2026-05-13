Déambulation poétique et sonore autour de Charlotte Salomon, Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Bobigny

Déambulation poétique et sonore autour de Charlotte Salomon Samedi 23 mai, 18h30, 20h00 Mémorial de la gare de déportation de Bobigny Seine-Saint-Denis

Visite gratuite. Inscription via le site Explore Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, les visiteurs sont invités à découvrir une exposition consacrée à l’artiste allemande juive Charlotte Salomon et à son œuvre majeure Vie ? ou Théâtre ?, à travers une déambulation poétique et sonore.

Pensé comme une expérience immersive, le parcours mêle lectures, ambiance musicale et découverte des œuvres. Des extraits des écrits de l’artiste dialoguent avec des passages du roman Charlotte de David Foenkinos, ainsi qu’avec des témoignages de déportés du convoi n°60, dans lequel Charlotte Salomon fut déportée en 1943.

Cette exposition est le fruit d’un projet pédagogique mené avec une classe de Terminale du lycée Louise Michel de Bobigny. Les élèves, impliqués dans toutes les étapes de sa conception, ont imaginé un parcours sensible mettant en lumière le destin de l’artiste, marqué par l’exil, la persécution et la création.

À travers cette proposition, le public est invité à découvrir une œuvre singulière tout en faisant écho à des enjeux contemporains tels que les identités multiples, les discriminations et les formes de résistance par l’art.

Mémorial de la gare de déportation de Bobigny 151 avenue Henri Barbusse, 93000, Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 89 57 21 57 https://garedeportation.bobigny.fr/52/accueil.htm https://www.linkedin.com/company/m%C3%A9morial-de-l-ancienne-gare-de-d%C3%A9portation-de-bobigny/?viewAsMember=true;https://www.instagram.com/memorial.gare.bobigny/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61555877631944 [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9740-deambulation-poetique-et-sonore-autour-de-charlotte-salomon.html »}] De l’été 1943 à l’été 1944, la gare de Bobigny a été le principal lieu de la déportation des Juifs de France par l’Allemagne nazie, avec le soutien du gouvernement de Vichy. En 13 mois, 21 convois ont déporté 22 500 personnes internées au camp de Drancy vers les centres de mise à mort. Ce site est aujourd’hui un lieu majeur de la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale.

Sur plusieurs hectares, depuis l’entrée historique jusqu’au lieu de l’embarquement des déportés dans la cour aux marchandises, l’ancienne gare de déportation de Bobigny propose un chemin de visite retraçant l’histoire du lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de témoignages et du paysage ferroviaire de l’époque. Il permet d’aborder l’histoire du site sous l’occupation nazie, les différents temps de la Déportation et de l’organisation des convois, les conditions de transport et d’arrivée à Auschwitz, la mise en œuvre de la « Solution finale » ainsi que les liens avec les sites de la gare du Bourget et du camp de Drancy.

Ouvert en janvier 2023 et inauguré en juillet de la même année, le Mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny a pour vocation de transmettre l’histoire de ce lieu. Des groupes scolaires, à partir du CM2, y sont accueillis tout au long de l’année dans le cadre de visites guidées et de projets pédagogiques. Le mémorial propose également, tout au long de l’année, une programmation thématique ainsi que des visites guidées gratuite accessible à tous les publics. En transports en commun : Métro ligne 5 : Station Pablo Picasso, puis tramway T1 en direction Asnières. Descendre à l’arrêt Escadrille Normandie-Niémen, puis remonter l’avenue Henri Barbusse sur environ 500 mètres. Bus 151 : Depuis Porte de Pantin, en direction de Bondy Jouhaux-Blum. Descendre à l’arrêt Gare (Grande Ceinture). En voiture : Par l’autoroute A86, sortie Drancy-Bobigny. Un parking gratuit est disponible sur place. Accessibilité : L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Exposition « Déambulation poétique et sonore autour de Charlotte Salomon »

© Joods Historisch Museum