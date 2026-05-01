FIP Squad Open Air au Barboteur Canal Barboteur Bobigny

Hip-Hop, techno, house, RnB, funk, disco, groove, afrobeat, électro… un seul mot d’ordre : l’éclectisme !

De retour pour célébrer l’arrivée des beaux jours, le FIP Squad s’associe au Canal Barboteur pour la deuxième fois en organisant au bord de l’eau leur soirée All day/night long.

Sur le bateau, tous les bords musicaux seront les bienvenus !

INFOS PRATIQUES⛵️

Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris

Date : Vendredi 22 mai 2026

Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b – arrêt Canal St Denis

⏰ 18h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

FIP SQUAD



Pourvoyeurs de son, toujours à l’affût de pépites musicales, les membres du FIP Squad maîtrisent leur art aussi bien à la radio que derrière un booth.

Le vendredi 22 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-22T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T16:00:00+02:00_2026-05-22T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue raymond queneau 93000 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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