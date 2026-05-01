FIP Squad Open Air au Barboteur Canal Barboteur Bobigny
FIP Squad Open Air au Barboteur Canal Barboteur Bobigny vendredi 22 mai 2026.
Hip-Hop, techno, house, RnB, funk, disco, groove, afrobeat, électro… un seul mot d’ordre : l’éclectisme !
De retour pour célébrer l’arrivée des beaux jours, le FIP Squad s’associe au Canal Barboteur pour la deuxième fois en organisant au bord de l’eau leur soirée All day/night long.
Sur le bateau, tous les bords musicaux seront les bienvenus !
INFOS PRATIQUES⛵️
Le Millénaire – 19 quai du Lot, 75019 Paris
Date : Vendredi 22 mai 2026
Ⓜ️ L7 – Corentin Cariou / Porte de la Villette
Tram T3b – arrêt Canal St Denis
⏰ 18h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.
FIP SQUAD
Pourvoyeurs de son, toujours à l’affût de pépites musicales, les membres du FIP Squad maîtrisent leur art aussi bien à la radio que derrière un booth.
Le vendredi 22 mai 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-22T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-22T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-22T16:00:00+02:00_2026-05-22T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6 rue raymond queneau 93000 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bobigny (Paris)
- Voyage Voyage Festival – Open Air + Club Canal Barboteur Bobigny 9 mai 2026
- Concert Reggae YANISS ODUA & FNX en première partie TRINITY REBEL, Canal 93, Bobigny 22 mai 2026
- FANFARAÏ AVEC 93 SUPER RAÏ BAND, Canal 93, Bobigny 29 mai 2026
- Tèmpi Tèmtoa, Médiathèque Elsa Triolet, Bobigny 4 juin 2026
- Compagnie 14:20 / En écho – La grotte cinématographique Cinéma Alice Guy Bobigny 6 juin 2026