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Compagnie 14:20 / En écho – La grotte cinématographique Cinéma Alice Guy Bobigny

Compagnie 14:20 / En écho – La grotte cinématographique Cinéma Alice Guy Bobigny

Compagnie 14:20 / En écho – La grotte cinématographique Cinéma Alice Guy Bobigny samedi 6 juin 2026.

Lieu : Cinéma Alice Guy

Adresse : 24 Rue Aretha Franklin

Ville : 93000 Bobigny

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>La performance de 25 minutes sera jouée à 5 reprises à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.</p>

Au sein d’une salle du nouveau cinéma Alice Guy de Bobigny, la compagnie 14:20 nous invite à l’intérieur d’une grotte de papier. Cette expérience mêle l’ombromanie, interprétée par Philippe Beau, la magie nouvelle, la vidéo et la lumière pour replonger le public dans une préhistoire imaginaire où apparaissent les premières images, les premières traces, les premiers récits. “En écho” propose une traversée visuelle et sensorielle, où l’image naît, se transforme, disparaît, où l’on touche à la préhistoire comme à un souvenir commun, grâce auquel nous rejoignons les premiers humains.

Performance visuelle et sonore immersive au sein d’une grotte en papier.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 22h30
gratuit

La performance de 25 minutes sera jouée à 5 reprises à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Cinéma Alice Guy 24 Rue Aretha Franklin  93000 Accès au sein de la salle 6 par le hall du cinémaBobigny


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