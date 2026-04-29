Compagnie 14:20 / En écho – La grotte cinématographique Cinéma Alice Guy Bobigny

Au sein d’une salle du nouveau cinéma Alice Guy de Bobigny, la compagnie 14:20 nous invite à l’intérieur d’une grotte de papier. Cette expérience mêle l’ombromanie, interprétée par Philippe Beau, la magie nouvelle, la vidéo et la lumière pour replonger le public dans une préhistoire imaginaire où apparaissent les premières images, les premières traces, les premiers récits. “En écho” propose une traversée visuelle et sensorielle, où l’image naît, se transforme, disparaît, où l’on touche à la préhistoire comme à un souvenir commun, grâce auquel nous rejoignons les premiers humains.

Performance visuelle et sonore immersive au sein d’une grotte en papier.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 22h30

gratuit

La performance de 25 minutes sera jouée à 5 reprises à 18h, 19h, 20h, 21h et 22h.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Cinéma Alice Guy 24 Rue Aretha Franklin 93000 Accès au sein de la salle 6 par le hall du cinémaBobigny



Afficher la carte du lieu Cinéma Alice Guy et trouvez le meilleur itinéraire

