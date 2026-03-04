Concert Reggae YANISS ODUA & FNX en première partie TRINITY REBEL, Canal 93, Bobigny

Concert Reggae YANISS ODUA & FNX en première partie TRINITY REBEL Vendredi 22 mai, 20h00 Canal 93 Seine-Saint-Denis

Tarif à partir de 13€

Début : 2026-05-22T20:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:59:00+02:00

Avec près de 30 ans de carrière, Yaniss Odua est une voix majeure du reggae francophone, portée par des titres culte et une énergie scénique rassembleuse. Il revient sur scène pour un projet avec le jeune et prometteur niçois FNX.

En première partie, la queen Trinity Rebel accompagnée par le mythique DJ Djabba, mêle reggae, ragga, jazz et soul dans un style éclectique et profond.

CONCERT DEBOUT

RESTAURATION DEBOUT

Canal 93 63 avenue Jean Jaurès, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01.49.91.10.50 http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny;https://www.instagram.com/canal93.bobigny/ Canal 93 est un lieu de musiques actuelles de proximité, situé à Bobigny au cœur de la Seine- Saint- Denis.

Il est tourné essentiellement vers les pratiques artistiques des jeunes du territoire, en lien avec les musiques et danses urbaines et le numérique.

Avec sa salle de concert de 396 places dotée d’une acoustique exceptionnelle et ses studios de répétition équipés, ses studios de danse, d’enregistrement et de podcast, Canal 93 a été conçu comme un lieu destiné à accueillir les pratiques émergentes et à permettre l’exercice des droits culturels.

C’est aussi un espace de convivialité où l’on peut voir un concert, répéter, enregistrer, ou tout simplement boire un verre et se restaurer. Ligne 5 – Pablo Picasso 301 – Louise Michel 147 – La Folie 322 – Jean Jaurès/ La Folie N13 Noctambus Jean Jaurès ou N45 Pablo Picasso T1 – Libération

