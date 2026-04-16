Voyage Voyage Festival – Open Air + Club Canal Barboteur Bobigny

Au programme : un open air au Barboteur dès l’après-midi avec DJ sets, live, marché & stands, puis une déambulation au bord de l’eau pour glisser doucement vers la nuit. Aux 12 coups de minuit, la fête migre vers le Dock B, où l’expérience se prolonge en indoor jusqu’au petit matin.

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JOUR – LE BARBOTEUR (16:00 – 00:00)

Servye

Dielli

Messes Basses (Live)

Vickies B2B Belatrix

Nairless

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NUIT – DOCK B (00:00 – 06:00)

C.L.E.O 2.5.A.7

La Collav

GOGO GREEN (Camille Doe B2B Lefblom)

Valérie Crépesse B2B Rrose Sélavy

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ACTIVITÉS

Marché, stands, massage etc. (TBA)

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INFOS PRATIQUES

Samedi 9 mai 2026

Le Barboteur

16:00 – 00:00 (Bobigny)

Entrée libre

Dock B

00:00 – 07:00 (Pantin)

5 / 8 / 10€ (+FDL)

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Bar & restauration sur place

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SAFER SPACE

Nous entendons offrir à nos publics une Safer Zone dans laquelle chacun•e peut s’exprimer comme i·el le souhaite, à travers sa danse, son style, son univers.

C’est la raison pour laquelle on t’invite à venir comme tu le veux, ainsi qu’à respecter celleux qui font de même.

Nous appliquons une politique tolérance zéro envers les violences sexistes & sexuelles ainsi que les propos et comportements discriminatoires quels qu’ils soient.

Pour une fête libre, inclusive & safer :

Fais attention à l’espace que tu occupes sur le dancefloor.

Veilles les un·es sur les autres.

Respecte le CONSENTEMENT de chacun•e pour TOUT, TOUT LE TEMPS.

Le consentement doit être clair, verbal, expressément éclairé & enthousiaste.

Sans oui, c’est non.

Le consentement est révocable à tout moment.

Ne touche personne sans consentement.

Aucun propos ou comportement discriminatoire ne sera toléré.

❌ RACISME

❌ SEXISME

❌LGBTQIAPHOBIE

❌ GROSSOPHOBIE

❌ VALIDISME

❌ ÂGISME

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Graphisme : Emile sacré (Agence Bakélite – BKLT)

Voyage Voyage est de retour pour une escale le 9 mai 2026.



Cap sur une journée & nuit en mouvement, entre deux lieux, deux ambiances, mais une vibe propre à Voyage Voyage : festif & libre.



On t’invite à naviguer entre Le Barboteur & le Dock B pour une traversée sonore qui s’étire du coucher du soleil jusqu’au petit matin.

Le samedi 09 mai 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 19 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue Raymond Queneau 93500 Bobigny

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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