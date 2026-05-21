Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny

On se retrouve pour le goûter à 16h et on poursuit jusqu’à minuit : entrée libre et gratuite, espaces chill, bar & restauration

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Date : Samedi 6 juin 2026

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et réactifs.

Ça sent presque l’été, les fleurs des champs, le ciel bleu et les bières en terrasse ! Ça sent la danse au soleil et la douceur des open air ! Alors pour fêter ça, on va danser le 6 juin avec Horde Family, les pieds au bord de l’eau, au Barboteur.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue raymond queneau 93500 Bobigny

https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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