Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny
Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny samedi 6 juin 2026.
On se retrouve pour le goûter à 16h et on poursuit jusqu’à minuit : entrée libre et gratuite, espaces chill, bar & restauration
INFOS PRATIQUES ⛵️
BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Date : Samedi 6 juin 2026
⏰ 16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.
Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et réactifs.
Ça sent presque l’été, les fleurs des champs, le ciel bleu et les bières en terrasse ! Ça sent la danse au soleil et la douceur des open air ! Alors pour fêter ça, on va danser le 6 juin avec Horde Family, les pieds au bord de l’eau, au Barboteur.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00
Canal Barboteur 6 rue raymond queneau 93500 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bobigny (Paris)
- FIP Squad Open Air au Barboteur Canal Barboteur Bobigny 22 mai 2026
- Concert Reggae YANISS ODUA & FNX en première partie TRINITY REBEL, Canal 93, Bobigny 22 mai 2026
- Déambulation poétique et sonore autour de Charlotte Salomon, Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Bobigny 23 mai 2026
- FANFARAÏ AVEC 93 SUPER RAÏ BAND, Canal 93, Bobigny 29 mai 2026
- LADY VENGEANCE, Cinéma Alice Guy, Bobigny 29 mai 2026