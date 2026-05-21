Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny

Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny

Horde au Barboteur – Open Air gratuit Canal Barboteur Bobigny samedi 6 juin 2026.

Lieu : Canal Barboteur

Adresse : 6 rue raymond queneau

Ville : 93500 Bobigny

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

On se retrouve pour le goûter à 16h et on poursuit jusqu’à minuit : entrée libre et gratuite, espaces chill, bar & restauration

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq
Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau
Date : Samedi 6 juin 2026
⏰ 16h – 00h
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et réactifs.

Ça sent presque l’été, les fleurs des champs, le ciel bleu et les bières en terrasse ! Ça sent la danse au soleil et la douceur des open air ! Alors pour fêter ça, on va danser le 6 juin avec Horde Family, les pieds au bord de l’eau, au Barboteur.
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6 rue raymond queneau  93500 Bobigny
https://canal-barboteur.com/ contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR


Afficher la carte du lieu Canal Barboteur et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Bobigny (Paris)