Tanière : Nightchou, Céline, Nadjingar, Romain Dafalgang Canal Barboteur Bobigny

Tanière, c’est le repaire House de Horde !

La House de ses origines disco à ses formes plus modernes, jouée par de redoutables DJs qualité AOP.

Pour cette édition, l’équipe sera composée de :

Nightchou

https://soundcloud.com/nightchou

https://instagram.com/nightchou

Céline

https://soundcloud.com/celine

https://www.instagram.com/celinesundae/

Nadjingar

https://soundcloud.com/yannick-nadjingar-ouvaev

https://www.instagram.com/nadjingar/

Romain Dafalgang

https://www.instagram.com/romain.dafalgang/

https://soundcloud.com/dafalgang

La charte de la Tanière :

La Tanière s’amuse !

Elle sourit, elle rigole, elle danse, elle crie… Tout dans la joie et le respect d’autrui !

La Tanière est libre et détendue. On y arbore la fourrure de son choix ou le tout à poil tant qu’on se sent à l’aise pour danser

On fait la fête pour danser et rigoler ensemble donc on respecte Les animaux de la Tanière : louves, loup, renardes, renards, lionnes, lions, ourses ou ours… Tous dans la même Tanière.

INFOS PRATIQUES ⛵️

BOBIGNY / Raymond Queneau : 6 rue Raymond Queneau – Canal de l’Ourcq

Ⓜ️ Métro ligne 5️⃣ // Arrêt Bobigny – Pantin – Raymond Queneau

Date : 18/04

⏰ 16h – 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces des chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Bienvenue dans la Tanière, la Teuf avec un grand T ! L’hiver a duré bien trop longtemps… Fêtons l’arrivée du printemps. Et quel meilleur lieu pour danser sous le bleu du ciel que le Barboteur ? Cette péniche-bar-scène-cantine atypique est de retour et on est plus que ravi d’y installer notre Tanière pour la troisième année consécutive !

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 6, quai Raymond Queneau 93000 Bobigny

contact@le-barboteur.com https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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