Melissa Lesnie raconte Jeff Buckley, « Velours, velours » — A kind of cabaret au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Près de 30 ans après sa noyade tragique, à seulement 30 ans, Jeff Buckley demeure l’une des figures les plus poétiques et insaisissables du rock. Doté d’une voix capable de soulever une salle entière, d’un toucher de guitariste à la fois virtuose et intime, et de textes qui ressemblaient à une correspondance secrète, Buckley a laissé derrière lui un héritage sans commune mesure avec la brièveté de sa carrière. Bien qu’il n’ait achevé qu’un seul album studio de son vivant – le monumental « Grace » – ses reprises d’autres artistes sont devenues tout aussi emblématiques, transformant des chansons de Leonard Cohen, Nina Simone ou encore de Johnny Cash en quelque chose d’incontestablement sien : brut, lumineux et profondément personnel.

La chanteuse australienne Melissa Lesnie et le guitariste Vincent Fabert rendent un hommage doux et respectueux à cet inoubliable « dream brother ». Ils revisitent le paysage émotionnel de « Grace », ainsi que des chansons inachevées, tout en retraçant le mythe fragile d’un artiste qui semblait briller d’autant plus fort qu’il a disparu trop tôt.

Melissa Lesnie : voix

Vincent Fabert : guitare

Velours, velours — A kind of cabaret

Chaque samedi après-midi, le 38Riv se transforme en un piano-bar à la Havane, en un club feutré de Harlem ou en une scène de Broadway oubliée. Il ne s’agit pas seulement d’un concert : c’est une plongée vivante et théâtrale dans l’âge d’or du jazz et de la comédie musicale.

Imaginez un hommage vibrant aux voix de Billie Holiday, Judy Garland, Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Une parenthèse hors du temps, entre les pages d’un roman de Fitzgerald et les coulisses d’un cabaret new-yorkais, où l’on chante, on raconte, on joue et on rit.

« Velours, velours », c’est l’élégance d’une époque révolue, la chaleur d’un moment partagé, et l’émotion d’une histoire racontée en musique.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Hommage, rock — « La musique est ma mère et mon père ; elle est mon travail et mon repos… mon sang… ma boussole… mon amour. » Jeff Buckley

Le samedi 02 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le samedi 02 mai 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-02T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T16:00:00+02:00;2026-05-02T17:00:00+02:00_2026-05-02T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

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